São José x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Gauchão sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pelo jogo de ida da semi do estadual sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

São José e Grêmio se enfrentam na tarde deste sábado (8), a partir das 15h (de Brasília), no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do canal oficial do Grêmio, no YouTube.

Invicto, com nove vitórias e aproveitamento de 100%, o Grêmio conquistou a classificação para a semifinal do Gauchão sub-20 ao eliminar o São Luiz nas quartas de final com um placar agregado de 8 a 2. Na primeira fase, o time terminou em primeiro lugar no Grupo B, somando 21 pontos.

Do outro lado, o São José, que ficou em terceiro lugar do Grupo B, com 15 pontos (cinco vitórias e dois empates), eliminou o Ypiranga por 5 a 4 nos pênaltis nas quartas de final.

Em oito jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma três vitórias, contra uma do São José, além de quatro empates. No último encontro válido pela fase de grupos do Gauchão sub-20 2023, o Tricolor Gaúcho venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

São José sub-20: Edson, João Vitor, Eduardo Rodrigues, Robert, Santarem, Davy Caniggia, Keven, Cooper, Petty, Gabriel Renck, Elisson.

Grêmio sub-20: Cássio, Lucas Kawan, João Ramos, Viery, Wesley Costa, Hiago, Cheron, Rubens, Gustavo Gomes, Pedro Clemente, João Araujo.

Desfalques

Grêmio

Caio, suspenso, desfalca o Grêmio.

São Luiz

Sem desfalques confirmados.

Quando é?