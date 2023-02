São Francisco x Remo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paraense

Equipes entram em campo neste domingo (12), pela segunda rodada do Parazão; veja como acompanhar na TV

São Francisco e Remo se enfrentam na tarde deste domingo (12), às 15h30 (de Brasília), no Ipixunão, encerrando a segunda rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), na TV aberta.

Depois de estrear com vitória no Parazão (bateu o Independente por 3 a 1), o Remo busca emplacar o segundo triunfo consecutivo para manter o aproveitamento de 100% no estadual. Atualmente, é líder do Grupo A com três pontos, enquanto o São Francisco, no Grupo C, venceu o Caeté por 1 a 0.

Clube do Remo

Em 10 jogos disputados entre as equipes, o São Francisco registra três vitórias, contra uma do Remo, além de seis empates. No último encontro, válido pelo Paraense 2016, o São Francisco venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Remo: Vinicius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Raí; Richard Franco, Anderson Uchoa, Pablo Roberto e Soares; Diego Tavares e Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo.

Escalação do provável São Francisco: Evandro Gigante, Ramon, Maycon, Gabriel Vigia, Camilo, Ramires, Vitor Santarém, Juninho, Gilmar Heré, Jordan Gabriel e Samuel Ramos.

Desfalques

Remo

Sem desfalques confirmados.

São Francisco

Não há desfalques confirmados.

Quando é?