São Caetano x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paulista sub-20

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (17), pela primeira rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

São Caetano e Corinthians entram em campo nesta segunda-feira (17), a partir das 15h (de Brasília), no Estádio Anacleto Campanella, pela primeira rodada do Grupo D do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da FPF pelo canal no YouTube (@futebolpaulista), na internet.

Embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos do Brasileirão sub-20, o Corinthians volta as atenções para a estreia no Paulistão sub-20, enquanto o São Caetano não entra em campo desde janeiro, quando empatou com o Remo em 1 a 1 na Copinha.

No último confronto disputado entre as equipes, o Corinthians venceu por 2 a 0, com gols de Matheus Araújo e Arthur Sousa, válido pelo Paulistão de 2022.

Prováveis escalações

São Caetano sub-20: a atualizar.

Corinthians sub-20: Kauê; Léo Mana, Renato, Cressi e Vitor Meer; Gabriel Moscardo e Ryan; Breno Bidon, Guilherme Biro e Giovane; Felipe Augusto.

Desfalques

São Caetano

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Quando é?