Santos tenta a volta de Soteldo por empréstimo

Proposta inicial é por cessão do venezuelano até dezembro de 2023, mas mexicanos não aceitam por um período tão longo

O Santos negocia com o Tigres, do México, a contratação de Yeferson Soteldo por empréstimo. O interesse dos paulistas foi inicialmente noticiado pelo jornal As, do México, e confirmado pela GOAL.

A ideia do clube é ter o venezuelano por empréstimo até o fim de 2023. O Tigres, no entanto, não gostaria de liberá-lo por este período, como soube a reportagem. Os mexicanos até aceitam cedê-lo, mas por um período mais curto.

As diretorias conversam sobre as tratativas nos bastidores. O Santos gostaria de chegar a um acordo com ainda nesta janela de transferências para que o atleta reforce o elenco comandado por Lisca durante a temporada.

O diretor de futebol Newton Drummond tem o aval do presidente Andrés Rueda e do Conselho Gestor para buscar a contratação do estrangeiro de 25 anos no mercado da bola.

Embora esteja em crise financeira, o clube autorizou a contratação do atleta. O Peixe ainda crê que seja possível buscá-lo até o fim de 2023 e insiste neste formato de negociação.

O atleta deixou o Toronto, do Canadá, para defender o Tigres em janeiro deste ano. Ele assinou contrato com os mexicanos até 31 de dezembro de 2025. O atleta também aprova o retorno ao Brasil nesta janela de transferências.