Santos tem acordo verbal por empréstimo de Soteldo

Clube do litoral paulista receberá o atacante de 25 anos até junho de 2023. A negociação terá opção de compra

O Santos chegou a um acordo verbal com o Tigres, do México, pela contratação de Yeferson Soteldo por empréstimo no mercado da bola, como soube a GOAL. O atacante venezuelano assinará com o clube até junho de 2023.

O contrato de empréstimo do estrangeiro terá opção de compra. O valor, contudo, não foi divulgado pelas partes. O atleta deu aval para o seu retorno ao Brasil nesta janela de transferências.

O desejo inicial do Santos era ter Soteldo por empréstimo até o fim de 2023, mas os mexicanos não aceitaram a liberação neste formato, como foi informado pela reportagem nessa terça-feira (10).

O diretor de futebol Newton Drummond tinha o aval do presidente Andrés Rueda e do Conselho Gestor para buscar a contratação do estrangeiro de 25 anos no mercado da bola.

O atleta deixou o Toronto, do Canadá, para defender o Tigres em janeiro deste ano. Ele assinou contrato com os mexicanos até 31 de dezembro de 2025. O atleta também aprova o retorno ao Brasil nesta janela de transferências.