Santos x Taubaté ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Taubaté se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri, pela oitava rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Facebook da Centauro, na internet.

Na vice-liderança do Campeonato Paulista feminino, com 16 pontos, três a menos que o líder Corinthians, o Santos volta a campo embalado buscando emplacar a terceira vitória consecutiva no torneio. Até aqui, as Sereias da Vila somam cinco vitórias, um empate e uma derrota, enquanto o Taubaté, em sétimo, com 10 pontos, vem de duas derrotas consecutivas.

Prováveis escalações

Santos feminino: Jully, Giovana, Tayla, Kaká, Bia Menezes; Brena, Ana Carla e Erikinha; Ketlen, Jane e Cristiane.

Taubaté feminino: Baiana; Neguinha, Mariana Domingos, Tatá, Mariana, Leka, Gi, Keke, Cacá, Carol Franco e Daiane.

Desfalques

Santos

Não há desfalques confirmados.

Taubaté

Sem desfalques confirmados

Quando é?