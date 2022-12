Santos x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal do Paulistão feminino

Clássico paulista será disputado nesta quarta-feira (7); veja como acompanhar ao vivo na internet

Valendo vaga na final do Paulistão feminino, Santos e São Paulo entram em campo na noite desta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista feminino. A volta está marcada para o dia 11, no Morumbi. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, do Estádio TNT Sports, do Paulistão Play e do Youtube da FPF, na internet.

O São Paulo encerrou a primeira fase na vice-liderança, com 27 pontos, um a menos que o líder Palmeiras. Até o momento, registra nove vitórias e duas derrotas. Aproveitamento de 81%, enquanto o Santos, ficou na terceira posição, com 25. Foram oito triunfos, um empate e duas derrotas.

Caso o placar agregado dos dois jogos terminar empatado, o confronto será decidido nos pênaltis. Vale lembrar que o outro finalista sairá do duelo entre Palmeiras x Ferroviária, marcado para quinta-feira (8), jogo de ida.

Prováveis escalações

Escalação do provável São Paulo feminino: Carla, Roberta, Gislaine, Thais Regina, Natane, Yaya, Cris, Giovana, Duda, Carol e Glaucia.

Escalação do provável Santos feminino: Camila Rodrigues; Gi Fernandes, Kaká, Sassá, Bia Menezes, Brena, Ana Carla, Thaisinha, Jane, Fernanda e Cristiane.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 7de dezembro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Vila Belmiro – Santos, SP