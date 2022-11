Santos retoma conversas com Diego Cerri para o cargo de executivo de futebol

Livre no mercado desde a saída do Grêmio, diretor de futebol voltou a figurar na pauta do Peixe. Ele atuaria ao lado de Paulo Roberto Falcão

O Santos voltou a carga a Diego Cerri para assumir um cargo na diretoria de futebol, como soube a GOAL. O executivo deixou o Grêmio recentemente, logo após a eleição de Alberto Guerra, e é visto como um nome interessante pela gestão de Andrés Rueda.

A diretoria já havia procurado o diretor de futebol há cerca de um mês. No entanto, com a saída recente do Grêmio, ele não pôde aceitar o convite. Naquele momento, ele trabalhava a transição do futebol no Tricolor gaúcho.

Agora livre no mercado da bola, Cerri volta a interessar ao clube da Vila Belmiro. A intenção é que ele seja o homem forte do futebol no CT Rei Pelé, com Paulo Roberto Falcão atuando como coordenador esportivo.

Cerri e Falcão teriam funções diferentes nos bastidores da Vila Belmiro. O primeiro, inclusive, seria o principal nome do departamento de futebol santista, abaixo somente do presidente Andrés Rueda.

Diego Cerri ainda não se decidiu sobre a nova investida do Santos. Ele vê um trabalho no clube com bons olhos, mas evita uma resposta precoce. O executivo quer minimizar a possibilidade de erro no novo desafio da carreira.

A primeira oportunidade como diretor de futebol aconteceu em maio de 2007, quando assumiu o Grêmio Barueri. Ele ficou no clube até setembro de 2010. Em outubro do mesmo ano, assumiu a diretoria executiva do Red Bull Brasil. A passagem se encerrou em junho de 2012, ano em que ele se transferiu para o Ceará como gerente de futebol.

Ele deixou o clube cearense no fim de 2015 e, menos de um ano mais tarde, assumiu o futebol do Bahia. Na Fonte Nova, ficou até dezembro de 2020. Em maio do ano passado, tornou-se executivo de futebol do Grêmio. Com a troca na presidência, deixou os gaúchos e pode se tornar o novo dirigente do Santos.