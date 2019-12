Santos recusa proposta por Eduardo Sasha e vê Grêmio de olho em Carlos Sánchez

Peixe descarta oferta da Arábia Saudita por atacante que foi artilheiro do time no Brasileirão 2019; Grêmio se interessa por uruguaio, que pode sair

O recusou uma oferta de empréstimo do Al-Ettifaq, da , por Eduardo Sasha. Estafe de Carlos Sánchez cobra dívida antiga do clube e não descarta saída do uruguaio, que é observado pelo . As informações são do portal Uol.

A proposta por Eduardo Sasha foi negada. Os sauditas queriam pagar US$ 400 mil (R$ 1,6 milhão) pelo empréstimo de seis meses do atacante, autor de 14 gols no Brasileirão 2019. O acordo previa um valor fixado para transferência em definitivo. A ideia era pagar US$ 4 milhões (R$ 16,34 milhões) para tê-lo em definitivo.

O Santos, no entanto, preferiu manter o centroavante em seu elenco para a próxima temporada. Ele tem contrato até dezembro de 2022.

A situação de Carlos Sánchez é mais complicada. Nelson Ferro, agente do jogador, cobra uma dívida que dura desde a assinatura do contrato com o Santos, em julho de 2018. O empresário marcou uma viagem ao para cobrar o débito, que inclui comissão do agente e luvas.

O estafe do uruguaio de 35 anos vê a relação estremecida com a diretoria e não descarta uma saída no mercado da bola. A diretoria, contudo, não quer se manifestar sobre o caso, mas não crê que seja possível sair.

O representante do jogador virá ao país nos próximos dias para se reunir com a diretoria santista e cobrar promessas que não foram cumpridas na assinatura do acordo.

Em compasso de espera, o Grêmio acompanha o caso e espera uma definição sobre o seu futuro para fazer uma investida. É possível que a equipe tente um acordo em caso de saída do atleta.