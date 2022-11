Santos x Realidade Jovem: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Sereias da Vila lutam por uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista feminino; veja como acompanhar na internet

Santos e Realidade Jovem se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play, na internet

Na terceira posição, com 22 pontos, as Sereias da Vila entram em campo em busca de uma vaga nas semifinais do Paulistão feminino. Na última rodada, a equipe goleou o Pinda por 6 a 0 e se recuperou da derrota para o Corinthians por 1 a 0.

Já o Realidade Jovem, com apenas dois pontos, aparece na penúltima posição do Paulista feminino, e ainda sonha com a primeira vitória. No total, foram dois empates e oito derrotas.

Prováveis escalações

Escalação do provável Santos feminino: Camila Rodrigues; Gi Fernandes, Kaká, Sassá e Bia Menezes; Brena, Ana Carla e Thaisinha; Ketlen, Fernanda e Cristiane.

Escalação do provável Realidade Jovem feminino: Jersia; Pietra, Mandinha, Kauane, Bruna Roberta, Miriele Luane, Debora, Mari, Mi, Cibelly Christiny e Evila Vanessa.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Realidade Jovem

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 23 de novembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Vila Belmiro – Santos, SP