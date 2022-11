Santos x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

RB Bragantino busca manter o aproveitamento de 100% no torneio estadual; veja como acompanhar na internet

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista feminino, o RB Bragantino visita o Santos na tarde desta quarta-feira (2), às 15h (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela oitava rodada do Estadual 2022. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play e do Youtube, na internet.

Na terceira posição com 16 pontos (cinco vitórias, um empate e uma derrota), o Santos busca a recuperação após a goleada sofrida pelo rival São Paulo por 5 a 0 na última rodada.

Do outro lado, o RB Bragantino, na liderança com 21 pontos, quer manter a invencibilidade no torneio estadual. Em sete jogos disputados, registra sete vitórias.

Prováveis escalações

Escalação do provável SANTOS FEMININO: Anna Bia (Vivi); Gi Oliveira, Tayla, Camila Martins e Bia Menezes; Brena, Ana Carla e Thaisinha; Jane, Fernanda e Cristiane.

Escalação do provável RB BRAGANTINO FEMININO: Karol Alves, Ingryd, Joyce, Flávia, Mylena, Debora, Lelê, Layssa, Hadrielen, Leticia e Brenda.

Desfalques

Santos

As Sereias da Vila não possuem desfalques confirmados, mas a goleira Anna Bia, que sofreu um choque com a cabeça na trave na última rodada, é tratada como dúvida.

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 2 de novembro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Vila Belmiro – Santos, SP