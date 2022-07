Santos procura diretor do Orlando City e faz lista para vaga de Dracena

Falta de homogeneidade na lista de executivos causa críticas à gestão de Andrés Rueda na Vila Belmiro. Clube tem mais de seis no radar

O Conselho Gestor do Santos está à procura de um substituto para a vaga de Edu Dracena, que pediu para deixar o clube após a eliminação na Copa Sul-Americana. Alguns nomes já foram procurados, enquanto outros são discutidos nos bastidores da Vila Belmiro, conforme apurado pela GOAL.

Executivo de futebol do Orlando City, dos Estados Unidos, Ricardo Moreira foi procurado pela diretoria santista para conversar sobre uma possível ida ao CT Rei Pelé. A GOAL soube que houve uma conversa virtual entre membros do Conselho Gestor e o atual dirigente do clube que disputa a MLS (Major League Soccer). As tratativas, contudo, não avançaram.

Hoje diretor de scouting do San Jose Earthquakes, que também joga a MLS, foi outro nome procurado pelo CG do Santos. A conversa foi breve e nem sequer evoluiu para uma proposta formal, conforme apurado pela reportagem. Ainda há desejo de avançar nas conversas pelo dirigente, que tem passagem pela divisões de base do Fluminense.

Outros nomes foram cogitados em reunião do Conselho Gestor. Émerson Leão, Geninho, Alexandre Gallo, Nei Pandolfo, Paulo Pelaipe e Newton Drummond (conhecido como Chumbinho) foram apontados como possíveis alternativas, conforme apurado pela GOAL. Eles, contudo, ainda não foram procurados pela diretoria do Santos para uma conversa nos bastidores.

Internamente, há uma ala do Conselho Deliberativo santista que faz duras críticas à diretoria pela indecisão sobre um gestor para o futebol, como soube a reportagem. A ausência de homogeneidade na lista do Conselho Gestor é um incômodo nos bastidores da Vila Belmiro. Uma fonte ouvida pela GOAL acredita que falta à diretoria decidir um perfil para tentar a sua contratação posteriormente.

O Santos tem dificuldades para manter um diretor-executivo no cargo desde a eleição do presidente Andrés Rueda. André Mazzuco e Edu Dracena trabalharam no cargo durante a passagem do mandatário na Vila Belmiro.