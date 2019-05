Santos negocia com Grêmio por Marinho em troca de David Braz

O Tricolor gaúcho precisa de um zagueiro, enquanto o Santos está perto de despedir-se de Rodrygo e busca uma reposição

O está próximo de contratar o tão esperado zagueiro para o plantel de Renato Portaluppi. Após confirmar um acordo com David Braz, o clube de Alegre recebeu uma proposta do pela compra de Marinho.

Segundo o Globo Esporte apurou, o presidente Romildo Bolzan Júnior analisa a proposta feita pelo , pois há uma divergência de valores que o Grêmio pretende receber pelo atacante e a oferta do clube da Baixada.

Marinho chegou ao Grêmio por cerca de R$ 9 milhões e quer recuperar parte do investimento. As tratativas entre os clubes devem evoluir entre esta terça e quarta-feira (22). Além disso, também falta o próprio jogador aceitar a proposta do Santos.

O Peixe está tratando um acordo salarial com Marinho, que tem contrato até a metade de 2022 com o Grêmio, e mantém conversas com o empresário Jorge Machado.

Dentro do plantel de Jorge Sampaoli, o atacante de 28 anos chegaria para substituir Rodrygo, que tem transferência acertada para o no segundo semestre.

Já David Braz, que está emprestado ao Sivasspor, da , não tem mais espaço no plantel do Peixe, e nem a diretoria nem a comissão técnica estão interessados em seu retorno.