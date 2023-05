Santos x Mauaense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulista sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela sexta rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos recebe a Mauaense na tarde deste sábado (20), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pela sexta rodada do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão do canal Futebol Paulista, no Youtube.

Com a vitória no jogo anterior, o Santos se manteve na liderança do grupo 13, com 13 pontos. Já a Mauaense vem de derrota e ocupa o quarto lugar, com 6 pontos.

Prováveis escalações

Santos: João Victor, Matheus, Kevyson, Robert, João Marinho, Samuel, Miguel, Gustavo, Enzo, Bernardo e Fernando.

Mauaense: Flavio, Maylon, Kayky, Luis Fabiano, Luis Gustavo, Eduardo, Gabriel, João Lucas, Willian, Ettore e Eduardo.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Mauaense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?