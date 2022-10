Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final do Brasileirão sub-17

Equipes decidem vaga à semifinal nesta quarta-feira (19); veja como acompanhar na internet

Santos e Fortaleza voltam a campo nesta quarta-feira em busca da classificação às semifinais do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do canal do Santos no Youtube, na internet.

Como no primeiro jogo a equipe santista venceu por 2 a 0, agora o Santos pode perder até por um gol de diferença que avança à semifinal, enquanto o Leão precisará vencer por três ou mais gols de diferença.

Vale lembrar que na primeira fase, o Fortaleza somou 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e três derrotas, enquanto o Santos ficou na vice-liderança do Grupo A com 19 pontos (seis vitórias, um empate e duas derrotas).

Prováveis escalações

Escalação do provável SANTOS: Rodrigo Falcão; JP Chermont, Lenin, Samuel e Souza; Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Lucas Yan e Rodrigo Cezar; Bernardo e Deivid.

Escalação do provável FORTALEZA: Khendran; Renan, Gabriel, Samuel e Guilherme; Brayan, Diotti, Michel e Amorim; Luan e Paulo Roberto.

Desfalques

Santos

O Peixe não tem desfalques confirmados.

Fortaleza

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 19 de outubro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: CT Rei Pelé

• Arbitragem: MARIANA NANNI (árbitro), PATRICIA CARLA E MARCELA DE ALMEIDA (assistentes), FERNANDA DOS SANTOS (quarto árbitro)