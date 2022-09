Santos espera resposta formal de Bielsa antes de buscar outro treinador

Treinador não deu resposta à diretoria do Santos até a manhã desta terça-feira (27). Ele sinalizou a amigos que não pretende trabalhar no clube

O Santos esgotará todas as possibilidades com Marcelo Bielsa para procurar um novo treinador no mercado da bola, como soube a GOAL. Até a manhã desta terça-feira (27), o técnico argentino não havia dado uma resposta ao clube sobre o convite para assumir a equipe a partir de janeiro de 2023.

O presidente Andrés Rueda foi o responsável por apresentar o projeto do Santos ao estrangeiro nos últimos dias. O treinador já sinalizou a amigos que não pretende atuar no Brasil. No entanto, ainda não enviou uma resposta ao mandatário alvinegro.

De acordo com as explicações de Rueda ao Conselho Gestor do Santos, Bielsa analisará a oferta feita pelo clube para decidir o futuro. A diretoria não deu um prazo para que ele tome a sua decisão e também não fez contato com outras alternativas para o cargo. O Peixe evita definir um plano B para a função em meio à falta de comunicação do argentino.

Em que pese a falta de definição sobre um nome para o cargo, a diretoria já tem um perfil traçado para o cargo. A ideia é buscar um treinador estrangeiro que adote o futebol propositivo. Sebastián Beccacece, que é tratado como discípulo de Marcelo Bielsa e Jorge Sampaoli, é um nome que agrada. Ele está livre no mercado da bola desde que deixou o Defensa Y Justicia, da Argentina.

A diretoria não fez contato com nem um outro treinador além de Marcelo Bielsa, mesmo que o técnico não tenha dado resposta ainda sobre a possível ida para a Vila Belmiro a partir do próximo ano.

Desde o pedido de demissão de Lisca, o responsável por comandar a equipe de forma interina é Orlando Ribeiro. Ele começou a atuar nas divisões de base do clube no início deste ano e tornou-se membro da comissão técnica fixa. Ele fará, nesta terça-feira (27), diante do Athletico-PR, o segundo jogo à frente da equipe. Antes disso, ele comandou o time contra o Palmeiras e foi derrotado por 1 a 0 no Allianz Parque. O duelo desta noite será na Vila Belmiro.