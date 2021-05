Santos encaminha contratação de Zanocelo, da Ferroviária, por empréstimo

Meia de 20 anos está próximo de ser confirmado por dois anos. Peixe terá opção de compra de 60% dos direitos por cerca de R$ 12,7 milhões

O Santos encaminhou a contratação de Vinicius Zanocelo, da Ferroviária, por empréstimo de dois anos. A informação foi publicada inicialmente pela "Gazeta Esportiva" e confirmada pela Goal.

A reportagem da Goal apurou que a opção de compra de Zanocelo no Santos será de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,7 milhões) por 60% dos direitos econômicos.

O meia de 20 anos fez um gol em 12 jogos pela Ferroviária nesta temporada. Formado na Ponte Preta, ele fez 29 jogos pela equipe de Campinas em 2020.

Vinicius Zanocelo é mais uma contratação no Peixe do técnico Fernando Diniz. Antes dele, o clube acertou com Marcos Guilherme e Moraes.