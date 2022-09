Santos e estafe dão apoio a Luan por volta por cima ainda em 2022

Meio-campista de 29 anos deixou a sua marca em vitória do time do litoral paulista sobre o Athletico-PR. Ele, contudo, não deve seguir em 2023

O gol marcado por Luan, na vitória do Santos sobre o Athletico-PR por 2 a 0, pode representar a volta por cima do jogador. Ao menos, é para isso que clube e estafe do meio-campista trabalham nos bastidores da Vila Belmiro, como soube a GOAL.

A dez rodadas do fim do Brasileirão, única competição disputada pelo Santos, os representantes do jogador ainda acreditam que haverá uma recuperação do atleta — eles, inclusive, trabalham por isso. O estafe ainda conta com o apoio da diretoria nesta tentativa.

Há trabalhos feitos pela comissão técnica e pelos agentes com o intuito de ver Luan recuperado ainda nesta reta final de temporada. A reportagem apurou que o jogador será submetido a um processo exclusivo para a sua recuperação completa na Vila Belmiro.

O único contraponto é o histórico recente do jogador. É sabido que ele tem questões pessoais de vida bem delicadas e que passou mais recentemente por episódios que o abalaram, como o falecimento de um amigo próximo em 2020. À época, ele foi liberado de algumas atividades do Corinthians para ficar ao lado de familiares.

Desde o primeiro treino no CT Rei Pelé, em 11 de agosto deste ano, Luan foi relacionado para seis partidas do Santos, atuando em quatro jogos e somando 190 minutos. Ele deu assistência para o gol de Madson na derrota por 2 a 1 para o Goiás, pela 25ª rodada do Brasileirão, e fez o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, pela 28ª rodada.

Em que pese a confiança sobre a recuperação, a permanência de Luan para 2023 dificilmente ocorrerá. O atleta tem contrato de empréstimo até dezembro de 2022 na Vila Belmiro e não há cláusula que permita a renovação para os 12 meses seguintes. A diretoria também não demonstrou interesse em sua manutenção até o momento — as partes acreditam que será difícil a sequência.

O Corinthians, detentor dos direitos econômicos do meio-campista, tem contrato com Luan até dezembro do próximo ano. O clube também não deve permanecer com o atleta.