Santos contratou João Lucas em dois dias e o anunciou antes dos exames

Paulistas fizeram primeiro contato com o Cuiabá na noite da última quinta-feira. Andrés Rueda foi quem procurou Cristiano Dresch na ocasião

O Santos anunciou a contratação do lateral direito João Lucas no mercado da bola. A GOAL apurou detalhes da negociação envolvendo o jogador de 24 anos com fontes ligadas à diretoria do Cuiabá.

O primeiro contato santista com o Cuiabá foi na última quinta-feira (8). Na ocasião, o mandatário do Santos, Andrés Rueda, se reuniu com o vice-presidente do clube do Mato Grosso, Cristiano Dresch, e formalizou a proposta.

A negociação se arrastou por dois dias e teve rápido aval do estafe de João Lucas — o empresário Luis Carvalho, da Casa Soccer, foi quem representou o atleta nas tratativas.

As negociações foram tão céleres que não houve tempo hábil para o lateral direito fazer exames médicos na Vila Belmiro. Ele só será submetido a uma avaliação clínica na próxima quarta-feira (14), quando haverá a reapresentação do elenco alvinegro no CT Rei Pelé.

João Lucas custará R$ 6 milhões aos cofres do Santos, que ficará com 70% dos direitos econômicos do lateral direito. O pagamento será feito de forma parcelada até dezembro de 2024. Ele firma vínculo até dezembro de 2025.