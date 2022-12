Santos, Bento, Mycael: no Athletico, goleiro bom se faz em casa

A fábrica de goleiros do Athletico está consolidada e continua o legado de grandes goleiros do passado

Quando o goleiro Weverton substituiu Alisson na partida contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, foi impossível não se orgulhar da trajetória do goleiro, que fez mais de 300 jogos pelo Athletico entre 2012 e 2017.

Mais do que isso: foi impossível não imaginar que outros atletas com passagem pelo clube podem ocupar essa mesma posição em breve, especialmente aqueles formados nas categorias de base do clube — o que não foi o caso de Weverton, aliás.

Hoje, Bento é o bola da vez. No clube desde os 14 anos, estreou profissionalmente aos 21, quando um surto de Covid-19 atingiu o elenco e o fez titular contra o River Plate, pelas oitavas da Libertadores 2020. Perdemos o jogo, mas ganhamos um grande goleiro.

Tanto que, em 2022, Bento assumiu a titularidade definitiva após a saída de Santos para o Flamengo e não deu margem para nenhum atleticano sentir saudade do ex. Ao todo, atuou em 52 partidas oficiais na temporada e em 19 delas saiu sem tomar gols.

Santos, aliás, é um ótimo exemplo para Bento. Chegou ao clube em 2009, com 18 anos, e só estreou como profissional em 2011. A partir daí, ocupou a reserva de Weverton por longos seis anos e só se tornou titular em 2018, após a saída dele para o Palmeiras.

Getty Images

Nesse período, faturou sete títulos (entre eles a Sul-Americana por duas vezes e a Copa do Brasil) e se tornou um dos mais vitoriosos da história do Furacão. Além disso, foi titular da seleção olímpica no ouro em Tóquio-2020, assim como Weverton na Rio-2016.

Não à toa, a qualidade da escola de goleiros atleticana ficou evidente nas semifinais da última Copa Libertadores, quando três dos quatro goleiros titulares já tinham vestido a camisa atleticana: Weverton do Palmeiras, Santos do Flamengo e, claro, Bento.

Por essas e outras, a subida de Mycael ao profissional do Athletico, que se concretizará em 2023, é tão aguardada pela torcida. Ele chegou ao Furacão em 2018, com apenas 14 anos, e desde então vem acumulando boas passagens por seleções de base.

Em 2019, o goleiro de 1,92 m foi campeão do Sul-Americano Sub-15 pelo Brasil, com atuação destacada na final contra a Argentina, onde defendeu um pênalti decisivo. Em 2023, disputará o Sul-Americano Sub-20, ao lado do também atleticano Vitor Roque.

Por isso, não é demais dizer que a fábrica de goleiros do Athletico está consolidada e continua o legado de grandes goleiros atleticanos, como Alfredo Gottardi (Caju, que inclusive dá nome ao CT), Roberto Costa, Flávio, Ricardo Pinto e tantos outros notáveis.

Mais recentemente, por exemplo, tivemos Guilherme, naturalizado russo, que quase jogou a Copa 2018 e defende o Lokomotiv desde que deixou o Athletico, há 16 anos; e Neto, que acumula passagens por Barcelona, Juventus, Valencia, Fiorentina e agora Bournemouth.

Em 2023, além de Bento e Mycael, o CAP terá Léo Linck, que estreou profissionalmente no Paranaense 2022 e também atuou por seleções de base; e Gabriel Pereira, que chegou ao clube em agosto de 2021 após passagens pela base do Mônaco e da Lazio.

Com essa perspectiva toda, o Athletico está, sem dúvida, em ótimas mãos.

GOLEIROS DO ATHLETICO NESTE SÉCULO