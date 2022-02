Santos avança para contratar Auro, ex-São Paulo

O Santos tem negociação avançada para contratação por empréstimo de Auro, formado na base do São Paulo e atualmente no Toronto FC, do Canadá.

A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pela GOAL.

As conversas são para um empréstimo de um ano com opção de compra. Tanto o Santos quanto o estafe do atleta sinalizaram para a reportagem que a negociação está avançada.

Auro, de 26 anos, atua como lateral-direito, posição na qual o Santos tem Madson e Daniel Guedes como opções no elenco do técnico Fábio Carille.

Recentemente, o Peixe esteve próximo de Luan, ex-Atlético-MG, mas a negociação travou por falta de acordo salarial após os dois lados encaminharem um acerto. O jogador está livre no mercado da bola.