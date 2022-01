Santos avança em negociação por Ricardo Goulart

O Santos avançou na negociação para contratar Ricardo Goulart, livre no mercado da bola. O clube espera uma resposta do estafe do meia-atacante para possivelmente definir a contratação. As conversas são para um vínculo válido por dois anos.

A informação sobre o avanço da negociação do Santos com Ricardo Goulart foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela GOAL.

O executivo de futebol Edu Dracena conduz as conversas no lado santista, e o agente Paulo Pitombeira representa o jogador. O departamento de marketing santista também atuará nas tratativas. A ideia é utilizar o jogador como garoto-propaganda em algumas ações e repassar parte da receita a ele.

Ricardo Goulart é um nome que agrada muito no departamento de futebol do Santos e seria a contratação de maior destaque até agora para 2022 no elenco do técnico Fábio Carille.

O jogador de 30 anos rescindiu contrato com o Guangzhou Evergrande no fim do ano passado e está livre no mercado da bola desde então. Ele fez 13 jogos, com sete gols e duas assistências na temporada passada. O Fluminense tentou a contratação e depois encerrou as conversas.