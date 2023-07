Santos acerta saída de Gabriel Pirani em negócio de até US$ 1,6 milhão

Meia-atacante de 21 anos deixará o futebol brasileiro para defender o DC United, da Major League Soccer; Fluminense não quis cobrir proposta

O Santos encaminhou a ida de Gabriel Pirani para o DC United, dos Estados Unidos. O negócio será um empréstimo com obrigação de compra e pode render até US$ 1,6 milhão (R$ 7,67 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

Antes de ser liberado pelo Santos para defender as cores do DC United, o meio-campista de 21 anos jogava pelo Fluminense. Ele tinha contrato de empréstimo com o Tricolor carioca até dezembro de 2023 e opção de compra de US$ 2 milhões (R$ 9,6 milhões).

O clube do Rio de Janeiro não demonstrou interesse em cobrir a proposta apresentada pelo DC United e aceitou a liberação do meia-atacante. Ele se prepara para viajar aos Estados Unidos no decorrer desta semana. No país, realizará exames médicos e assinará contrato de empréstimo. Posteriormente, ele será contratado em definitivo pela franquia da Major League Soccer (MLS).

Na atual temporada, Gabriel Pirani disputou 26 partidas, sendo duas pelo Santos e 24 pelo Fluminense. No período, marcou dois gols — ambos pelo Tricolor carioca — e não deu assistências. Ele esteve em campo, somando as passagens pelas duas equipes, em 820 minutos.

A informação sobre os valores da negociação envolvendo Gabriel Pirani foi inicialmente publicada pela Rádio Zero 9 e confirmada pela GOAL.