Santos acerta contratação do goleiro Jandrei, ex-Genoa

Atleta de 28 anos estava livre após sair do clube italiano e fez exames nesta terça-feira para assinar contrato até fim do Paulistão 2022

O Santos acertou a contratação do goleiro Jandrei, ex-Genoa (Itália), Athletico-PR e Chapecoense. O atleta de 28 anos anunciou nesta terça-feira (24) sua saída do clube italiano nas redes sociais e se transfere de maneira livre ao Peixe. A informação foi inicialmente publicada pelo ge e confirmada pela Goal.

Jandrei, inclusive, esteve no CT Rei Pelé nesta terça-feira para fazer exames. A expectativa é de que ele assine contrato até o fim do Paulistão de 2022 ainda nesta terça-feira.

O Peixe foi ao mercado contratar um novo goleiro como alternativa a João Paulo, pois John sofreu uma lesão no menisco do joelho direito no início do mês. Por isso, o técnico Fernando Diniz vinha relacionando Diógenes (20 anos), do sub-23, como reserva imediato.

No empate por 2 a 2 contra o Internacional, na Vila Belmiro, além de Diógenes, Diniz também levou ao banco Paulo Mazoti (21 anos), outro goleiro formado na base.

Jandrei é mais uma contratação do Santos, ativo no mercado da bola. O clube anunciou recentemente Diego Tardelli, Léo Baptistão e está perto do zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez.