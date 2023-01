Santa Cruz x Caruaru City ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (26), no Estádio do Arruda; veja como acompanhar na internet

Santa Cruz e Caruaru se enfrentam na noite desta quinta-feira (26), às 20h (de Brasília), no Estádio do Arruda, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Depois de empatar com o Vitória por 1 a 1 na rodada de estreia da Copa do Nordeste, o Santa Cruz volta as atenções para o Pernambucano em busca do primeiro triunfo no estadual. Até o momento, registra três empates, enquanto o Caruaru, na zona de rebaixamento, com apenas um ponto, vem de três derrotas consecutivas.

Vale lembrar que no meio da semana, o técnico Ranielle Ribeiro decidiu pelo desligamento do atacante Hugo Cabral por caso de indisciplina, após se recusar a ser substituído no duelo do Santa Cruz contra o Vitória.

"Estou aqui para unir forças, para remarmos na mesma direção. Quem não remar na mesma direção, não pode fazer parte do processo. Não pode estar aqui, e por isso a decisão tomada", afirmou.

Prováveis escalações

Escalação do provável Caruaru: Diego Almeida; Mhaylon, Willian Gaúcho, Correia e Mário Victor; Ribeiro, Henrique e Filipe Eduardo; Luiz Bahia, Hudson e Patrick.

Escalação do provável Santa Cruz: Geaze; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Yan Oliveira e Ian Rodrigues; João Erick, Arthur Santos e Anderson Ceará; Marcelinho, Lucas Silva e Michel Douglas.

Desfalques

Caruaru

Sem desfalques confirmados.

Santa Cruz

Ítalo SIlva, com lesão na coxa, será desfalque por um mês.

Quando é?