Sancho pode custar 100 milhões de libras. Mas vale a pena?

O jovem de 20 anos se tornou o jogador mais jovem a marcar 30 gols na Bundesliga, e é agora o objetivo principal para vários gigantes da Europa

Muitos questionaram Jadon Sancho no clássico do diante do de Munique nesta última semana: era esperado que o garoto decidisse a partida, mas ele acabou ficando no banco de reservas durante o primeiro tempo, como aconteceu nos três primeiros jogos depois da volta da .

Com o Dortmund perdendo por 1 a 0 no intervalo depois de um gol de Joshua Kimmich, Lucien Favre colocou Sancho em campo para os últimos 45 minutos em uma tentativa de salvar não só o jogo, mas a esperança do Borussia em vencer o título alemão.

Sancho pareceu lento e não conseguiu ter uma boa atuação, levando setores da mídia e torcedores do clube a perguntarem se sua "cabeça estava na ", nas equipes que tem interesse em seu futebol.

Mais times

Cinco dias depois, Sancho estava de volta entre os titulares, provando que está focado em Dortmund. O garoto de 20 anos assumiu a responsabilidade, na ausência de Erling Haaland, contra o Paderborn, marcando um hat-trick no segundo tempo para se tornar o jogador mais jovem a chegar em 30 gols na Bundesliga.

Este recorde, antes de Kai Havertz, uma das maiores das estrelas da Bundesliga, especialmente com Sancho contundido, mostra o porquê que clubes como o e o desejam tanto contratar o jogador.HAT. A. TALENT. 🤤

Jadon Sancho na temporada 2019/2020:



👕 39 jogos

⚽ 20 gols

🅰️ 19 assistências



O HOMEM VOLTOU COM TUDO E METENDO HAT-TRICK 🔥 pic.twitter.com/asaz9xlA1H — Mundo do Futebol 🌎 (@ofutmundo) May 31, 2020

Sancho agora tem 17 gols e 16 assistências na primeira divisão alemã, se transformando no quinto jogador a marcar 15 gols e distribuir 15 assistências na mesma temporada em uma das cinco grandes ligas europeias desde 2006, se juntando a nomes como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez e Eden Hazard.

A performance diante do Paderborn é a última dentre vários grandes jogos de um atacante que impressiona críticos ao redor do mundo. Hoje, já é consenso que Jadon Sancho seria titular em qualquer time do planeta.

Owen Hargreaves, meia ex-Bayern e Manchester United, elogiou suas habilidades, afirmando que o jovem seria estrela no atual ou .

"Ele faz todo time melhor, com certeza," Hargreaves contou a BT Sport. "Todos adorariam tê-lo. United, City, Liverpool, ele seria uma estrela em qualquer equipe.

"United, Chelsea e todos querem Sancho. Depende de quem pode pagar."

"Vai custar muito, mas ele é um talento que aparece uma vez por geração, incrível com gols, assistências e ainda é versátil. Vai custar muito, mas vale a pena, adoraria vê-lo de volta na Premier League.

Mesmo o seus companheiros no Borussia Dortmund já parecer aceitar que Sancho vai deixar o Signal Iduna Park, com Thomas Delaney opinando que o joeom vai ser um dos melhores do mundo nos próximos anos.

"Claramente, um dos maiores talentos com que já joguei," Delaney contou a ESPN. "Com esse talento, também chega muita pressão, e ele está sentindo isso com a seleção inglesa e os clubes querendo lhe contratar agora.

"Até esse momento, ele vem jogando muito bem, melhor do que qualquer um esperava, mas o próximo passo sempre é difícil, e isso é interessante. Próximo passo na sua carreira e desenvolvimento.

"Olhando para suas habilidades, ele tem o que é preciso para se tornar um dos melhores do mundo. Você vê grandes talentos se perderem no tempo, mas ele já passou desta etapa, já se provou.

"Ele tem 20 anos e é o jogador que mais participou de gols na liga, junto com Timo Werner e Robert Lewandowski, o que é incrível, mas ele ainda pode mais."

Especulações que Sancho vai deixar o Borussia vão se intensificara ainda mais conforme estivermos se aproximando da janela de transferências, mas isso não abala a joia, dada a natureza da sua performance neste último domingo.

E a dominância do jovem vai fazendo o clube alemão ficar mais determinado em manter sua promessa mais valiosa, um jogador que não será vendido por menos de 100 milhões de euros.

Seja o Chelsea, o Manchester United ou qualquer clube, terá que desembolsar uma bolada para lhe contratar. Existem dúvidas se este investimento é possível durante a crise do coronavírus, mas, se seu clube vai utilizar esse dinheiro em algum jogador, que seja em Jadon Sancho.