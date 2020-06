Sancho, Havertz ou Mbappé no Real Madrid? Kroos pede pés no chão

Em entrevista exclusiva, o alemão comentou o final de temporada do clube merengue

A seis anos no , Toni Kroos já ouviu as mais variadas especulações de mercado. Os jovens Jadon Sancho, Kylian Mbappé e Kai Havertz, que despontam como possíveis "melhores do mundo" no futuro, são a bola da vez. Mas o alemão, em entrevista exclusiva concedida ao DAZNe a Goal, pediu calma a torcida merengue.

"Já ouvi muita coisa aqui em Madri. De todas as especulações e boatos que são divulgados, 80% é mentira." declarou, antes de elogiar os jogadores. "São jovens e tem muita qualidade, o clube quer assim como qualquer clube quer. Mas não sei a realidade financeira."

Não é de hoje que o trio é especulado no clube espanhol. Parece que todos os dias, surge uma nova história sobre a negociação com Mbappé. Mas é claro que, em meio à crise financeira do coronavírus Covid-19, fica difícil falar em qualquer contratação milionária.

Sobre isso, Kroos afirmou ter a esperança de que coisas funcionem como na . De fato, a recomeçou no país a quase um mês e ainda não tivemos notícias de novos casos, entre jogadores de futebol.

Horários confirmados das quatro primeiras rodadas do retorno do Campeonato Espanhol.

➡Jogos do Real Madrid👇

14/6 – 14h30, Real Madrid x

18/6 – 17h, Real Madrid x

21/6 – 17h, x Real Madrid

24/6 – 17h, Real Madrid x Mallorca — Tatiana Mantovani (@tatimantovani) June 7, 2020

O Real Madrid faz sua reestreia na neste próximo domingo, às 14h30 (de Brasília), diante do Eibar, com um desafio complicado: não perder pontos e deixar o escapar na tabela. Como os dois já não se enfrentam mais na competição, o clube merengue não depende só delepara ser campeão espanhol.

"Temos que esperar que o Barcelona deixe algo pra trás. Nós vencemos o clássico antes da paralisação, foi muito importante, mas tropeçamos na semana seguinte contra o . Isto é o mais importante para corrigirmos, consistência. Não pode acontecer agora. Se não conquistarmos um título, não teremos um bom ano." relembrou o jogador.

São 11 partidas até o final da La Liga para tentar ultrapassar o arquirrival. Com cinco substituições por jogo e o ritmo reduzido no pós-pandemia, será exigido muito dos elencos e do treinador, Zinedine Zidane, alvo de críticas no passado justamente pela gestão de grupo, estará sob os holofotes.

Obviamente, Kroos não concorda com as críticas feitas ao ídolo. "Não vejo diferenças agora com o que ele fez quando foi muito bem, na primeira passagem. Nada mudou, os treinamentos são parecidos. Podemos ser campeões com Zidane."