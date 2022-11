Salah, do Liverpool, e Kerr, do Chelsea, mostram brilho individual na Champions League

A batalha pelo título de clubes mais prestigiado da Europa está muito bem encaminhada, tanto no masculino como no feminino

A fase de grupos da Champions League chegou ao fim no futebol masculino, com alguns jogadores tendo tempo de ofuscar vários de seus companheiros de equipe que começaram como grandes promessas. A competição feminina, por outro lado, teve apenas duas rodadas, mas já existem algumas atletas se destacando das demais.

Em parceria com o Fresher Football da Heineken, a GOAL mostra o perfil dos jogadores mais impressionantes da Champions League masculina e feminina nesta temporada. Após cinco jogos, Mohamed Salah surgiu como um dos mais produtivos atacantes na Champions League nesta temporada.

Apesar da inconsistência dele e do Liverpool na Premier League, a estrela do Egito tem sido devastadora na competição europeia, marcando cinco gols para ajudar seu time a garantir um lugar no mata-mata.

Salah é o maior artilheiro, junto com o atacante do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, mas o que coloca o jogador do Reds à frente do atacante francês é sua eficiência.

De fato, Salah jogou 85 minutos a menos do que o jovem de 23 anos e deu apenas 17 chutes a gol. Sua média de chutes por jogo é melhor do que Mbappé, Robert Lewandowski, Lionel Messi, Karim Benzema e Khvicha Kvaratskhelia.

O desempenho de destaque do jovem de 30 anos foi seu histórico hat-trick na vitória, por 7 a 1, contra os Rangers. Salah saiu do banco com pouco mais de 20 minutos para jogar e marcou seu primeiro gol pouco depois. Seis minutos depois de encontrar a rede, ele adicionou um segundo e um terceiro em tempo recorde.

Salah não é o único fazedor de história da Champions League deste ano, no entanto.

Getty

Na Champions League Feminina, Sam Kerr é a atacante que atualmente está se destacando sobre suas rivais. O Chelsea tem sido fantástico nos primeiros jogos, levando seis pontos de suas duas partidas para colocá-las à frente do Real Madrid e do PSG no Grupo A. As campeãs inglesas começaram com uma vitória, de 1 a 0, contra o time francês antes de derrotarem Vllaznia, por 8 a 0.

Foi na goleada do time albanês que Kerr se destacou e ganhou seu lugar nos livros de história. A atacante australiana se tornou a primeira jogadora a marcar quatro gols em uma única partida na fase de grupos do torneio.

A jogadora de 29 anos precisou de apenas 63 minutos para bater esse recorde incrível, uma vez que foi substituída por Beth England pouco depois de uma hora, e ela deu apenas cinco chutes a gol na partida. Em ambas as suas aparições, Kerr fez 10 tentativas de gol e marcou quatro gols, tornando-a a artilheira até agora.

Ela deu menos chutes do que as estrelas Ewa Pajor, do Wolfsburg, que marcou três vezes, Esther Gonzalez, do Real Madrid, Valentina Giacinti, da Roma, e Lindsey Horan, do Lyon.

Como a melhor artilheira na FA Super League Feminina em cada uma das duas últimas temporadas, não é nenhuma surpresa ver Kerr fazer um começo de temporada tão forte e eficiente para as gigantes inglesas.

Como disse o gerente geral do Chelsea, Paul Green: “Sam é uma artilheira nata. Ela ganhou a Chuteira de Ouro nos últimos dois anos e nunca tivemos dúvidas de que ela marcaria gols novamente nesta temporada, é nisso que ela fez carreira... Olhamos para o histórico dela em toda sua carreira e não ficamos nem um pouco preocupados com isso.”

Tanto o Liverpool como o Chelsea estarão confiantes de que as estrelas Salah e Kerr podem manter seus desempenhos na campanha e ajudá-los a ter a chance de desafiar o grande prêmio deste ano.