Salah diz que aceita sacrificar Champions League para conquistar o Inglês

Atacante fala em "realizar sonho da cidade" em conquistar o campeonato nacional; disputa com City está apertada

Vice-líder da Premier League e disputando as oitavas de final da , o segue vivo em busca dos dois objetivos. E Mohamed Salah, um dos destaques do time, não vê problemas na possibilidade de o Liverpool focar na competição nacional.

"Para ser sincero, o torneio que possui mais prestígio para mim é a Champions, mas o sonho de toda a cidade é conquistar a Premier League. Me sentiria bem em abrir mão do meu sonho pelo deles. Claro que, se conquistarmos as duas, será incrível e é algo que temos em mente", revelou o camisa 11.

Compare os números de e Liverpool na temporada atual da Premier League:

Salah também analisou a disputa no topo da tabela do Inglês. Como o Manchester City está na frente (74 pontos contra 73), o Liverpool precisa se manter firme à espera de um vacilo do adversário nas próximas rodadas.

"A disputa é muito intensa e teremos jogos difíceis, assim como eles. Tudo que podemos fazer é vencer os nossos compromissos e torcer para que eles percam algum e, assim, conquistarmos o título. Minha mente está focada e a pressão existe, mas sou forte psicologicamente e precisamos manter o ritmo. Veremos o que podemos fazer no fim da temporada, mas estou pronto para tudo", completou o egípcio.