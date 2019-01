Rossi revela curiosa ajuda divina para fechar com o Vasco

Atacante chega ao Cruzmaltino emprestado por um ano, sem custos, pelo Shenzhen, da China

Contratado e apresentado pelo Vasco nesta sexta-feira (25), o atacante Rossi revelou que teve uma curiosa ajuda divina para fechar com o clube carioca.

O jogador, que defendeu o Internacional na última temporada, foi contratado por empréstimo de uma temporada junto ao Shenzhen, da China. Atacante que atua pelos lados do campo, Rossi não terá custos ao Vasco, que vai arcar "apenas" com parte do salário do atleta e terá a opção de compra ao longo do contrato.

Na entrevista coletiva de apresentação nesta tarde, Rossi revelou a curiosa ajuda divina que lhe fez escolher o Vasco, afirmou estar ansioso para estrear pelo clube e muito mais. Confira os principais pontos do bate-papo do jogador com a imprensa:

Curiosa ajuda divina

"Em uma viagem de carro, eu falei comigo mesmo que queria uma luz. Pedi aos céus. Quando fechei a boca, um motoqueiro veio em minha direção com a camisa de uma torcida organizada do Vasco. Liguei para o meu pai e falei isso com ele"

Felicidade

"Estou muito feliz por estar vestindo a camisa do Vasco. Foi uma negociação muito difícil e quero agradecer ao Alexandre Faria (diretor-executivo do clube). Não é fácil tratar com os chineses. Estou ansioso e motivado para ajudar o Vasco"

Camisa 7

"Vestir a camisa que o Edmundo vestiu é uma satisfação é muito grande. Ele é meu ídolo. A torcida pode esperar muitas assistências e quero ajudar muito jogadores como Maxi e Pikachu"

Taça Guanabara

"Vi o primeiro jogo contra o Madureira. O segundo estava viajando, mas venceu bem. Espero já treinar hoje de tarde para começar ajudar"

Ansiedade

"Já vi vários vídeos da torcida, gols do Juninho... Ansiedade é grande. Recebi uma ligação do Valentim e eu estava muito ansioso"

Pressão

"Time grande é assim. Espero que seja uma temporada com grandes vitórias"