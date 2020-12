Rony, artilheiro, é mais um trunfo do Palmeiras de Abel Ferreira

'Renascido' com a chegada de Abel Ferreira, Rony assume papel de atacante do Verdão e é arma para a sequência da Libertadores

Após um longo período de desconfiança, por conta do péssimo desempenho no comando de Vanderlei Luxemburgo, Rony é um novo jogador desde a chegada de Abel Ferreira do .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O ex- Paranaense não lembra em nada o ponta veloz e confuso que forçava infiltrações e finalizações apressadas pelo lado do campo. Hoje, atacante, Rony se tornou uma das principais peças de um mais maduro e organizado.

Mais times

Na vitória desta terça (15) contra o , no jogo de volta das quartas de final da , Rony voltou a marcar, com um carrinho providencial após cruzamento de Marcos Rocha. Com o gol, o atacante chega a seu 8º com a camisa do Verdão, 5º após a chegada do técnico português.

Mais do que gols, as estatísticas revelam um Rony muito mais preciso e decisivo. Na era Luxa, ele precisou de 32 finalizações a gol para marcar pela primeira vez pelo Palmeiras, enquanto hoje, atuando como o homem principal do ataque alviverde, balança as redes uma vez a cada 2,8 tentativas.

Mais artigos abaixo

Como vem sendo escalado em uma posição mais centralizada, Rony abusa de sua agilidade para se deslocar entre os marcadores e encontrar boas posições para marcar. Seu lado garçom também se beneficiou da nova função, com três assistências nas últimas três partidas da Libertadores (onde é o principal passador, com sete assistências).

A “mudança” de Rony dá forças para o Palmeiras na sequência da Libertadores. Classificado para as semifinais, o Verdão aguarda o vencedor do confronto entre Nacional e , que acontece nesta quarta (16). O River levou a melhor no jogo de ida, e pode até perder por um gol de diferença para seguir para as semis.