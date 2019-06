Ronaldo sonha com título na Nations League: "estamos otimistas"

A estrela da seleção estará presente na terceira final com Portugal; o superastro está de olho na vitória diante a Holanda.

Cristiano Ronaldo está de olho no segundo título internacional com a seleção de . Campeões da Euro 2016, os lusos conseguiram a vaga à final da contra a , após derrotarem a por 3 a 1, com um hat-trick do camisa 7 da .

Em entrevista à UEFA, o atacante ressaltou o desejo de erguer mais uma taça com a equipe nacional: "Quando coloco a camisa da seleção é uma enorme honra para mim. É uma sensação diferente comparada em disputar partidas pelos clubes. É o nosso país: minha família é portuguesa, meus amigos também. Eu cresci em Portugal, então é especial colocar a camisa da seleção. E, obviamente, a chance de lutar por troféus a torna ainda mais especial”.

"Três finais e espero ganhar dois dos três troféus. Isso seria fantástico e tenho esperança, o mesmo acontece com a equipe. Somos positivos; vamos jogar em casa", disse.

Com o apoio dos torcedores, a seleção de Portugal encara os holandeses no Estádio do Dragão, em . E, Cristiano Ronaldo comemorou o fator “casa”: "Espero que o estádio esteja ótimo, que haja energia boa, que essa energia nos seja transmitida e que todos possam estar confiantes, porque vamos tentar dar o nosso melhor. Juntos, podemos nos tornar campeões".

After 90 minutes of intense exercise, there’s allways a chance for a final punchline! Ending big is allways the best way to close the show! ⚽️⚽️⚽️😀👌🏻💪🏻 pic.twitter.com/ZIP8H131Qg — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 6 de junho de 2019

Ronaldo foi o principal destaque das semifinais ao balançar as redes por três vezes. Desta forma, o jogador revelou qual seria o segredo por trás da atuação impecável: “É a preparação, minha ética de trabalho".

Questionado sobre como desafiar a idade, CR7 foi breve. "Ainda me sinto bem apesar de ter 34 anos. O mais importante é a cabeça, me sentir motivado, feliz e seguir o meu caminho como jogador, porque acho que ainda tenho muito para dar e me sinto muito bem".

Entre o caminho de Portugal e o título internacional estão os holandeses, que venceram a por 3 a 1, na prorrogação, e Cristiano Ronaldo não hesitou em comentar sobre os adversários deste domingo (09), às 15h45 (Brasília).

"A Holanda é um excelente time. Eles estão jogando muito bem. Eu tenho assistido a eles em partidas recentes e eles têm uma excelente equipe com grandes jogadores, jogadores jovens e mais experientes", e seguiu. “Sabemos que será um adversário bastante difícil, mas penso que, tanto para Portugal como para a Holanda, será simplesmente como são as finais".