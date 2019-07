Ronaldinho Gaúcho tem 57 imóveis bloqueados e dívida milionária, diz jornal

Ex-jogador de Grêmio, Flamengo e Atlético-MG tem multa de R$ 9,5 milhões e acumula R$ 7,8 milhões em protestos na justiça de Porto Alegre

Ronaldinho abandonou o futebol em 2015. No entanto, não deixa de ser notícia. O ex-jogador tem problemas com a justiça de Alegre, sua cidade natal, e acumula dívidas.

De acordo com reportagem divulgada pela Folha de , R10 tem 57 imóveis bloqueados, quatro deles penhorados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por conta de uma multa ambiental de R$ 9,5 milhões. O antigo craque ainda tem R$ 7,8 milhões em protestos em três cartórios da cidade gaúcha.

O antigo craque está proibido de deixar o depois que foram retidos os dois passaportes - ele também tem cidadania espanhola por conta do período em que defendeu o .

A defesa de Ronaldinho Gaúcho tentou reaver o documento espanhol alegando ser uma ação "abusiva, arbitrária e sem fundamento legal" por se tratar de uma identidade do país europeu.

Sérgio Queiroz, advogado de R10, não quis se manifestar sobre a dívida do craque e tampouco sobre os imóveis penhorados. A alegação de sua defesa é que o processo corre em segredo de justiça.