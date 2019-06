Romero está “100% fora Corinthians”, diz Carille

O treinador alvinegro brincou em relação à postagem misteriosa feita pelo paraguaio, que sugeriu renovação de contrato

Técnico do , Fábio Carille foi direto ao reafirmar que Ángel Romero não seguirá no . Na última terça-feira (25), o paraguaio fez uma postagem misteriosa em suas redes sociais em que deixava em aberto a possibilidade de renovar o seu contrato – que termina em 14 de julho. No entanto, o comandante alvinegro pôs um ponto final na história e aproveitou para fazer uma brincadeira em relação ao jogador.

“O Romero tem contrato até 14 de julho, e não foi falado nada, está 100% fora. Pela foto ele me devia dinheiro e está assinando um cheque. Ele gosta dessas brincadeiras”, afirmou durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (28).

Romero chegou ao Corinthians em 2014, e após dúvidas iniciais ganhou o carinho do Fiel torcedor ao demonstrar grande entrega: Ángel foi bicampeão brasileiro [2015 e 2017] e paulista [2017, 2018]. Entretanto, no início desta atual temporada não conseguiu chegar a um acordo pela renovação de seu vínculo. O atacante de 26 anos interessa a e e segue treinando no Corinthians para manter a forma.