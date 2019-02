Romero e Corinthians voltam a ficar perto de acordo, diz site

O paraguaio passou a participar mais ativamente das negociações e detalhes separam a renovação

Afastado do elenco principal do Corinthians desde o começo do ano, a situação de Romero no clube voltou a mudar de cenário. Se antes a sua renovação de contrato estava praticamente descartada, segundo informações do site “Meu Timão” houve uma reaproximação entre as partes e o estrangeiro com mais jogos pelo clube (222) tem chances de seguir no Alvinegro.

Essa mudança de cenário teve um início na própria atitude de Romero. Incomodado com a demora, o paraguaio não quis deixar as negociações apenas nas mãos da OTB Sports, empresa que administra sua carreira, e passou a desempenhar um papel mais ativo nas conversas. O atacante tem contrato com o Timão até 14 de julho.

O que precisa ser resolvido de forma mais urgente, para aumentar ainda mais as chances de acerto, são a forma de pagamento das luvas e a taxa de câmbio a ser fixada no contrato. Embora receba em reais, o salário de Romero é definido em dólar. No Corinthians desde 2014, o paraguaio viu os seus ganhos aumentarem ano a ano e tinha um dos salários mais altos do clube.

Ángel Romero tinha a esperança de receber propostas neste início de ano, especialmente da Europa ou Ásia. Não foi o que aconteceu. O jogador chegou a ser procurado pelo Atlético-MG, mas os valores não lhe agradaram.