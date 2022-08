Rogério Micale assume seleção olímpica do Egito

Campeão olímpico pela seleção brasileira, em 2016, Rogério Micale acertou a sua ida para a equipe nacional do Egito

Rogério Micale, de 53 anos, foi convidado para treinar a seleção olímpica do Egito. O treinador entrou em acordo com a federação do país neste domingo (7).

"Fiquei muito feliz e honrado com o convite da Federação Egípcia através do Senhor Mohammed Barakat para conduzir os Faraós em sua jornada. Espero corresponder às expectativas dos torcedores egípcios que são tão apaixonados pelo futebol. É uma nação que abraça a seleção nacional", explica Micale, que assinou contrato e foi apresentado oficialmente.

À frente da Seleção Brasileira Sub-23, Rogério Micale conquistou o primeiro ouro Olímpico do Brasil, em 2016, no Rio de Janeiro. O treinador também acumula passagens internacionais no Al-Hilal e Al-Dhafra. No Brasil, esteve à frente do Atlético-MG, Figueirense e Paraná.