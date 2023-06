Rogério Ceni tem proposta do México, mas prefere seguir no Brasil

Ex-treinador do São Paulo foi procurado por clube mexicano, mas tem predileção por uma oferta do futebol brasileiro

Desde que deixou o São Paulo, em 19 de abril passado, Rogério Ceni ainda não encontrou um clube. O técnico recebeu proposta do México no mercado da bola, mas não tem interesse de deixar o Brasil, como soube a GOAL. Ele foi oferecido ao Atlético-MG antes de Felipão e ao Athletico-PR, após a saída de Paulo Turra.

O interessado em contar com o treinador não foi revelado, mas há uma oferta do futebol mexicano para que ele assuma o time a partir do segundo semestre. Em que pese a oferta do exterior, o comandante acredita que a manutenção no Brasil é a melhor opção neste momento da carreira. Mesmo com a decisão, ele não descarta uma mudança para o time da liga mexicana.

Depois do pedido de demissão de Eduardo Coudet, no último sábado (10), Rogério Ceni foi oferecido ao Atlético-MG. Os mineiros cogitaram a contratação do treinador, mesmo que ele não fosse tratado como prioridade — Bruno Lage, Carlos Carvalhal e Luiz Felipe Scolari (o escolhido) estavam à frente do técnico.

Após a saída de Felipão, e a consequente demissão de Paulo Turra, o nome de Ceni foi sugerido ao Athletico-PR. A diretoria, no entanto, ainda não tomou a decisão sobre o substituto. Além dele, Cuca é visto como uma opção agradável para o cargo.

O último trabalho de Rogério Ceni foi à frente do São Paulo, entre outubro de 2021 e abril de 2023. O treinador foi vice-campeão da Copa Sul-Americana pelo Tricolor paulista e também ficou na segunda posição do Paulistão, ambos em 2022.