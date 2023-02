Rogério Ceni não faz planos para usar jovem Léo Silva no São Paulo em 2023

Volante se destacou novamente pela Copinha e foi procurado pelo Avaí, mas o Tricolor paulista recusou emprestá-lo no início do ano

Rogério Ceni não pretende utilizar o volante Léo Silva no elenco profissional do São Paulo em 2023, como soube a GOAL. O meio-campista de 20 anos, que estreou pelo time principal no ano passado, foi avisado que está fora dos planos da comissão técnica para a atual temporada.

Novamente destaque do Tricolor paulista na Copa São Paulo de Futebol Júnior — ele disputou os cinco jogos do time na competição —, o atleta teve procura do Avaí em janeiro passado. O técnico Alex, que o comandou no time sub-20 em 2022, pensou em levá-lo por empréstimo, mas a saída foi vetada pela diretoria.

Após a procura dos catarinenses, Léo Silva foi avisado por Belletti, que substituiu Alex nas divisões de base, que seria mantido na categoria nesta temporada — ele foi comunicado que Rogério Ceni não pretendia utilizá-lo na equipe principal.

Em que pese a decisão do São Paulo de mantê-lo nas divisões de base, o volante tem recebido sondagens para atuar em outros clubes do Brasil. Londrina, Portuguesa-SP, Mirassol, Monte Azul e Água Santa avaliam a possibilidade de contratá-lo por empréstimo e aguardam um posicionamento do Tricolor paulista sobre o futuro do atleta.

Léo Silva tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro de 2024. Ele defende as cores do clube desde os 12 anos — o jogador chegou ao CT de Cotia para jogar ainda no infantil.

Em 2022, ele fez a estreia pela equipe profissional sob o comando de Rogério Ceni. O garoto atuou por 45 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Ayacucho, do Peru, pela 6ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. O jovem ainda ficou no banco de reservas nos jogos contra Everton, do Chile, também pelo torneio continental, e Atlético-MG, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.