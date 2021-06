Rogério Ceni, Lisca e Guto Ferreira são atrações em curso para debater estratégias de jogo

Footática reúne ainda profissional de Portugal e o jornalista Paulo Vinícius Coelho, como convidado. Mulheres têm desconto

Três dos treinadores de maior sucesso recente pelo Nordeste – Guto em atividade no Ceará – são as atrações de um curso pioneiro no Brasil. Além dele, Rogério Ceni, ex-Fortaleza e Lisca, ex-Ceará se juntam a outros profissionais para dialogar sobre estratégias e decisões de jogo diante de o público que muitas vezes desconhece as reais motivações dos treinadores.

Quem não trabalha na imprensa ou não conhece pessoalmente algum treinador de futebol e sempre quis questioná-los, terá agora uma oportunidade única. Seis, na verdade. A partir de 5 de julho o Footática, curso promovido pelo Foothub, reúne seis treinadores e auxiliares técnicos do mercado do futebol para que dividam com o público suas estratégias ligadas à tática.

Rogério Ceni, Lisca, Guto Ferreira, Geraldo Delamore e Paulo Turra, além do português Alex Costa e do jornalista esportivo Paulo Vinícius Coelho, como convidado, formam a escalação do ex-presidente do Inter Fernando Carvalho, mentor do curso.

“A ideia é mostrar aos alunos como nascem e se desenvolvem as ideias que estão na cabeça de cada treinador. Os porquês de o time jogar de forma reativa ou propositiva, quais seus conceitos estratégicos, quais as motivações de suas escolhas em determinados cenários antes e durante uma partida e por aí vai. Queremos que o pessoal aprenda com os técnicos como esses pensam e fazem uso de suas metodologias com os atletas dentro do vestiário”, explica o dirigente.

As aulas serão ministradas por Geraldo Delamore e o curso será apresentado pelo comunicador Luciano Potter. O conceito do projeto é justamente o da aproximação de diversas perspectivas ligadas à paixão e a razão que encontram nos mais variados lugares espaço para discussões anônimas por quem fala de futebol e nem sempre dispõe o mesmo tempo para tentar entender o que está por trás das decisões do principal alvo de público e imprensa: o treinador.

O Foothub, plataforma online que promove o curso, tem um dos pilares ligado à melhoraria do ambiente do futebol. Uma das formas de realizar isso é incentivando a diversidade do esporte. Como mulheres ainda ganham 19% menos que homens nas mesmas profissões (diferença que pode chegar a 30% em cargos de gestão) e por mais que a presença das mulheres no futebol já tenha crescido, estamos muito longe do ideal. Por isso, todos os nossos cursos custam 20% mais barato para as mulheres, o que não é diferente no Footática!

O porquê do curso: oportunidade beber da fonte de conhecimentos táticos de quem está no cenário de alto rendimento do futebol.

Formato: Online e ao vivo a partir da plataforma Zoom. As aulas não serão gravadas.

Número de aulas: Seis segundas-feiras seguidas a partir do dia 05 de julho

Duração: cada aula terá 1h30 totalizando nove horas.

Certificados: Os alunos receberão certificado ao fim do curso

Investimento: R$749,00 - mulheres têm 20% de desconto

Inscrições: https://materiais.foothub.com.br/footatica

Forma de pagamento: em até 12x. Consulte condições

Quem é a parceria: Criado em 2018, o FootHub nasceu como um coworking e logo se tornou ponto de encontro de profissionais de diversas áreas relacionadas ao futebol. A pandemia, porém, obrigou a mudança do modelo de negócio. Em 2021, diante de uma reavaliação interna, a marca migrou para o digital. O foco do FH está na educação, inovação e conexão com horizonte mirando a consolidação no mercado online, entregando cursos, eventos e mentorias de alta qualidade.