Rogério Ceni demonstra incômodo com críticas e pede: " vamos tentar enaltecer as coisas boas"

Apesar da vitória, a maioria das perguntas na coletiva de imprensa pós jogo foram sobre os erros no sistema defensivo

O Flamengo estreou com vitória na Copa Libertadores ao vencer o Vélez Sarsfield, por 3 a 2, em Buenos Aires, na Argentina. Apesar do triunfo, a equipe de Rogério Ceni mostrou as mesmas fragilidades defensivas e já soma nove gols sofridos em quatro jogos. Na coletiva de imprensa depois da partida, Rogério Ceni foi muito questionado sobre o problema e mostrou certo incômodo.

"Talvez a gente tenha que procurar pontos positivos ao invés de enxergar com lupa os pontos negativos. Vamos tentar enaltecer as coisas boas que acontecem neste clube. Eu vejo mais méritos a se destacar. Claro que temos que melhorar o sistema defensivo, mas eu vejo muito mais méritos dessa equipe".

Ele fez questão de ressaltar a dificuldade de vencer na Argentina, e elogiou a partida do Flamengo.

"Tivemos bom controle do jogo, tivemos as chances, tivemos a posse. Sofremos gols em momentos dificeis, tivemos calma, paciencia. O Flamengo depois de 40 anos vence novamente na Argentina".

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (24), às 19h, pelo Campeonato Carioca. O vencedor deste confronto, vai levar para casa a Taça Guanabara. Em caso de empate, Voltaço, líder do torneio, pode perder o troféu para o Fluminense.