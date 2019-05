Roger vê participação sua em título brasileiro do Palmeiras

O treinador do Bahia citou o "trabalho a várias mãos" que marca o caminho de diversos times no futebol brasileiro

O foi campeão brasileiro, em 2018, sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Mas até a 15ª rodada daquele campeonato o Alviverde estava sob o comando de Roger Machado, hoje treinador do . Perguntado, durante participação no programa Bate-Bola, da ESPN , o quanto se sentia parte daquela conquista, o treinador falou sobre os méritos de Felipão, mas também deixou claro que acredita ter contribuído na conquista.

“Acredito que o futebol é um trabalho feito a várias mãos” afirmou o treinador, que nestas cinco rodadas de Brasileirão até aqui conseguiu duas vitórias e um empate.

Não é a primeira vez que Roger fala sobre o assunto. No final do ano passado, em contato exclusivo com a Goal Brasil ele citou a felicidade não apenas por ter visto o Palmeiras terminar 2018 com o título brasileiro, mas também por ter sido com Felipão na área técnica.

“Alegria e satisfação de ter passado sete meses de muita parceria dentro do clube, e ver os profissionais com os quais trabalhamos serem campeões brasileiros”, disse enquanto fazia o curso de treinadores da CBF.