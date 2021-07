Róger Guedes tenta liberação de clube da China e aguarda próximos passos no Brasil

Sem jogar desde fim de 2020, atacante busca rescisão contratual amigável, mas sem sucesso. Clubes brasileiros sondam situação

Róger Guedes tenta conseguir uma liberação do Shandong Taishan, da China (antigo Shandong Luneng), em uma rescisão contratual amigável para seguir sua carreira, mas não tem tido sucesso.

Mesmo sem jogar desde o fim de 2020, Róger Guedes recebe salários em dia do clube chinês. Nesse contexto, ele está no Brasil e aguarda os próximos passos do seu futuro. Estrangeiros têm dificuldades para entrar na China por causa de restrições em meio à pandemia de Covid-19.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nos últimos dias, o atleta publicou stories de uma viagem ao país e agitou diferentes torcidas nas redes sociais. A Goal apurou que houve sondagens de diferentes clubes brasileiros a Róger Guedes, mas não há definição se seu próximo passo na carreira será no futebol brasileiro.

Róger Guedes tenta rescisão contratual, mas não houve liberação de clube chinês.

Atacante está no Brasil aguardando próximos passos e mesmo sem atuar recebe salários em dia.

Diferentes clubes brasileiros sondam a situação, mas não há definição de que atleta voltará ao BR@GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) July 16, 2021

Róger Guedes tem contrato com o Shandong Taishan até julho de 2022 e patamar salarial bem acima da realidade financeira dos clubes brasileiros. Caso decida voltar a atuar no país, ele teria de reduzir esses valores. No Brasil, ele jogou por Criciúma, Atlético-MG e Palmeiras.

Recentemente, o nome de Róger Guedes foi vinculado ao São Paulo nas redes sociais, mas a reportagem ouviu negativas tanto de dirigentes do clube quanto de pessoas ligadas ao atleta sobre uma eventual conversa.