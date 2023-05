Róger Guedes descarta mercado alternativo e só troca Corinthians por top 5 da Europa

Atacante de 26 anos só está disposto a abrir conversas se for para jogar em uma das cinco grandes ligas do futebol europeu

Róger Guedes não pensa em deixar o Corinthians no mercado da bola, exceto que haja uma proposta de uma das cinco principais ligas da Europa, como soube a GOAL. O atacante de 26 anos só está disposto a abrir conversas com eventuais interessados que forem de Alemanha, Espanha, França, Inglaterra ou Itália.

Veja informações exclusivas sobre reforços e transferências aqui

O jogador, que tem contrato no CT Joaquim Grava até 31 de agosto de 2025, recebeu consultas de mercados alternativos — ele foi procurado por Arábia Saudita e Emirados Árabes recentemente. No entanto, não demonstrou interesse em atuar por equipes que estejam fora dos holofotes.

Com passagem pela China, onde defendeu o Shandong Taishan, o atacante não quer uma nova aventura em ligas sem muita badalação. O atleta ainda não foi procurado por um clube da Europa e sabe que seria difícil neste momento da carreira. Aos 26 anos, ele não está na seleção brasileira e teve a única experiência no exterior jogando pelo futebol asiático.

Em que pese colocar a Europa como um objetivo na carreira, Róger Guedes está feliz no Corinthians e só deixaria o clube por uma proposta com projeto esportivo interessante — ele tem predileção por times que costumam disputar a primeira metade da tabela. A questão financeira também é um aspecto que pesaria na decisão do atacante.

Em 2023, o atacante fez 28 partidas pelo Corinthians, somando 2.482 minutos em campo. No período, marcou 17 gols e deu uma assistência. Ele é o principal nome do clube na atual temporada.