Rodrygo será apresentado no Real Madrid nessa terça-feira

Clube merengue confirmou a cerimônia de apresentação do atleta ex-Santos

O anunciou que a apresentação oficial de Rodrygo Goes no Santiago Bernabeu ocorrerá nessa terça-feira (18), às 8h (de Brasília).

A apresentação seguirá o protocolo padrão do clube. Apresentação formal, com discurso de Florentino Pérez e do jogador, depois irá a campo para demonstrar as habilidades com a bola. Para finalizar ele passará pela entrevista coletiva.

O brasileiro já viajou para a capital espanhola, mas seus dias no Real Madrid ainda são uma incógnita. Especialmente porque a equipe contratou dois reforços para o ataque: Luka Jovic e Eden Hazard. Além de Vinicius Junior, Karim Benzema, Gareth Bale, Lucas Vázquez, Marco Asensio e Isco, que já estão lá e podem jogar em funções parecidas com as de Rodrygo.

É possível que o brasileiro chegue para reforçar o Real Castilla e vá subindo aos poucos para ganhar experiência.