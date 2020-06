Rodriguinho chama Cruzeiro de “barca furada” e revolta torcida

Declaração do meia durante entrevista a um programa de TV gerou muitas críticas nas redes sociais

O meia Rodriguinho, atualmente emprestado ao , irritou a torcida do ao falar em tom de brincadeira durante participação no programa Resenha ESPN que "entrou em uma barca furada" ao acertar com o clube celeste.

“O Edilson (lateral) me ligou bastante para eu ir para o Cruzeiro. Ele falava que era maravilhoso, bom demais e tal. Eu fui animadão. Até hoje eu brinco com ele e falo: ‘Poxa, Ed, você é meu amigo e me colocou numa barca furada’”, afirmou o jogador.

Mais artigos abaixo

“Não tinha como imaginar o que ia acontecer. Tinham três clubes que poderiam me trazer do : , Cruzeiro e . O Cruzeiro seria a melhor opção. A gente só não saberia que teria uma surpresinha no final igual Kinder Ovo”, completou.

Mais times

A declaração pegou bem mal entre os cruzeirenses, que criticaram o jogador nas redes sociais. Confira algumas reações abaixo.



Rodriguinho já tem mais frases na mídia do que minutos em campo pelo Cruzeiro — Fernanda (@nan_bicalho) June 6, 2020

" Você me colocou em uma barca furada". Varios deboches em seguida. Lembrarei viu Rodriguinho. Lembrarei! — mineiro (@Mtcsouza) June 6, 2020

"O meia Rodriguinho disse, rindo bastante, que até hoje brinca com o lateral Edílson dizendo que o jogador o colocou em uma barca furada". Faltou dizer o papel dele e dos colegas no furo da barca, não ia parecer tão divertido https://t.co/U2y7Tu1rnl — Beto Castro (@BetoCastro_) June 6, 2020

Se o Rodriguinho tivesse a metade do caráter e dedicação desse garoto, sua história no Cruzeiro seria outra. Você é uma vergonha moral e profissional Rodriguinho! pic.twitter.com/w4hddFeVxs — CABULOSO DE MINAS 🇫🇲 (@cabulosodemg) June 6, 2020

Difícil é saber qual barca era mais furada! Afinal, Rodriguinho não deve ter jogado uma 10 partidas inteiras e ainda recebia salário machucado! Boa sorte Bahia! — Rodrigo Rosa (@rsrosabio) June 6, 2020

Contratado do Pyramids, do , no início de 2019 por 4 milhões de dólares, Rodriguinho sofreu com lesões e atuou em apenas 22 jogos pela equipe celeste, anotando oito gols.