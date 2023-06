Rodrigo Caetano, do Atlético-MG, é opção para cargo de diretor de seleções da CBF

Diretor de futebol do Galo agrada ao presidente Ednaldo Rodrigues para a função que era desempenhada por Juninho Paulista

Rodrigo Caetano pode deixar o Atlético-MG antes do fim do contrato, em dezembro de 2026. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) tem interesse na contratação do executivo para o cargo de diretor de seleções, como soube a GOAL.

O presidente Ednaldo Rodrigues, a princípio, quer contratar o novo treinador — ele se reuniu duas vezes com Carlo Ancelotti durante a viagem à Espanha — para depois definir quem será o diretor de seleções.

Rodrigo Caetano se tornou uma opção interessante para a cúpula da CBF, especialmente pelo perfil. O executivo de futebol tem facilidade para lidar com medalhões — ele já mostrou isso em Grêmio, Vasco, Flamengo, Fluminense e Atlético-MG — e boa percepção de mercado.

O único problema é que o executivo de futebol tem contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2026. Em alta no clube, no qual se sagrou campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, o diretor de futebol teria que romper o vínculo para assumir o novo cargo. Ele nunca quebrou um compromisso na carreira futebolística.

Homem de confiança da atual gestão do Galo, o diretor de futebol ainda não comunicou qualquer possibilidade de saída, mas a diretoria sabe do interesse da CBF em contar com o profissional no mercado da bola.