Rodrigo Becão recebe sondagens de clubes de Itália e Inglaterra e deve deixar Udinese

Inter, Napoli, Nottingham Forest e Roma buscaram informações sobre o zagueiro brasileiro

Rodrigo Becão pode estar vivendo seus últimos dias na Udinese. Um dos principais destaques da equipe na temporada 2022/23, o zagueiro vem chamando a atenção de clubes da Itália e Inglaterra.

Como soube a GOAL, o brasileiro já foi sondado por pelo menos três clubes da Série A: Roma, Inter e Napoli, além do Nottingham Forest, da Inglaterra, que inclusive fez proposta pelo zagueiro no começo do ano.

Um dos principais nomes da equipe de Udine, Becão não deve ser liberado facilmente. Ainda de acordo com apuração da GOAL, a Udinese deve pedir algo em torno dos 20 milhões de euros (R$ 111,2 milhões, na cotação atual) para negociar o zagueiro na próxima janela de transferências na Europa.

Rodrigo Becão fez 24 jogos com a Udinese nesta temporada, com 2127 minutos em campo. O zagueiro anotou dois gols e deu uma assistência.