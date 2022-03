Rodolfo Landim, do Flamengo, é eleito presidente do Conselho de Administração da Petrobras

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim foi nomeado nesta segunda-feira (28), como presidente do Conselho de Administração da Petrobras. O mandatário do clube carioca foi indicado pelo Ministério de Minas e Energia.

Recentemente, em entrevista na sede da CBF, no Rio de Janeiro, Landim deixou claro que daria para conciliar os dois cargos e que não deixaria o Flamengo.

"É viável. Eu jamais deixaria que meu nome fosse indicado para algo que não fosse possível conciliar com o Flamengo. Já expliquei que jamais colocaria em grau de prioridade inferior o compromisso que eu assumi com a torcida do Flamengo. Vou dedicar meu tempo ao Flamengo pelos próximos três anos se saúde tiver. Na Petrobras vou ficar, se eleito for, pelo período que os acionistas desejarem".

Landim assumiu o Flamengo em janeiro de 2019 e está no segundo mandato à frente do clube. Ele foi reeleito em dezembro do ano passado. Engenheiro de formação, ele ocupou vários cargos na Petrobras e esteve por lá por 26 anos.