Robinho pode voltar ao Santos em 2020?

José Carlos Peres abriu as portas da Vila Belmiro para o Rei das Pedaladas. No entanto, comissão técnica teme que a condição física seja um problema

Robinho pode voltar ao ? O presidente José Carlos Peres abriu as portas da Vila Belmiro para o Rei das Pedaladas. O retorno ao , no entnato, ainda é uma incógnita, sobretudo por causa de sua condição física. O clube teme que o jogador não consiga repetir o que fez anteriormente em seu início de carreira pelo clube.

De acordo com publicação do UOL, o temor é que Robinho não consiga se adaptar à intensa forma de atuar do técnico Jorge Sampaoli. O argentino gosta da participação de todos os atletas na marcação e no setor ofensivo.

Se aceitar uma volta ao Santos, Robinho defenderá o time aos 36 anos. Ele, hoje, joga pelo Istambul, da . Porém, não descarta um retorno ao futebol brasileiro.

Recentemente, José Carlos Peres, presidente do Santos, concedeu entrevista coletiva e abriu as portas do clube para o jogador.

"Nós temos interesse no Robinho, sim. É um grande jogador, é líder de vestiário. Se houver possibilidade, vamos trazer, sim. Recebemos várias mensagens pedindo a contratação do Robinho. É um Menino da Vila, não impedimos que um menino volte. Dois ou três anos acho que ainda joga muito", disse o mandatário em entrevista à Rádio Energia FM.