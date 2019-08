Rivais do Bayern comemoram chegada de Coutinho à Bundesliga

Jogadores e técnicos de outras equipes acreditam que a chegada do brasileiro, emprestado pelo Barcelona, será benéfica para todo o futebol alemão

“Toda a deve se alegrar com a chegada do brasileiro”, disse o técnico Niko Kovac sobre Philippe Coutinho, novo reforço do de Munique.

O brasileiro chega por empréstimo ao gigante alemão, após um período abaixo do esperado no . Coutinho vai passar por exames médicos antes de ser apresentado, mas assim como destacou Kovac, a sua chegada foi comemorada por adversários, que veem a chegada do meia-atacante como importante para a Bundesliga.

“Sou um grande admirador seu. Acho que é um enriquecimento para a Bundesliga”, disse Julian Brandt, jogador do .

Por que Coutinho é uma boa para o Bayern.. e vice versa!

“Com Coutinho, os bávaros contrataram um grande jogador, que é bom para toda a liga”, avaliou o treinador do Fortuna Dusseldorf, Friedhel Funkel, para a Sport1.

“É muito importante para toda a Bundesliga, já que agora teremos a oportunidade de vermos Coutinho. É um jogador especial e emocionante, faz loucuras. Será, sem dúvida, o melhor jogador da ”, apostou Marko Grujic, jogador do Hertha Berlin que atuou com o brasileiro no .